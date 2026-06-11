Пожар в Панораме полностью ликвидирован

На борьбу с огнем потребовалось более суток.

Городской пожарно‐спасательный гарнизон ликвидировал пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю утром 11 июня.

Информация о возгорании музейного здания вследствие атаки вражеского беспилотника поступила в ночь на 10 июня. К месту незамедлительно прибыли силы МЧС России, Спасательной службы города, флота.

Пожару был присвоен четвертый ранг – наивысший из возможных в Севастополе. Работы велись в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымленнии.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, получивших, к сожалению, серьёзные повреждения пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших нет.

Полностью пожар площадью 600 квадратных метров ликвидировали в 08:00. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей.