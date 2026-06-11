Полотно панорамы можно воссоздать за полгода

Полотно панорамы обороны Севастополя, на которой запечатлен эпизод обороны Малахова кургана 6 (18) июня 1855 года, художники могут восстановить примерно за полгода. Опыт в этом у отечественных художников, специализирующихся на изображении военных сюжетов, есть.

— Если не пострадали фонды, где хранится картон панорамы (изображения на бумаге, которые по квадратикам воспроизводят изображенных людей, место их положения на полотне) и этюды к панораме, которые делал Рубо, и эскизы художников, которые восстанавливали ее после Великой Отечественной войны, за полгода ее заново воссоздадут. Опыт в этом у отечественных художников, в том числе и в студии Грекова, есть. Там профессиональные мастера, — заявил ТАСС художник-баталист Центрального музея Тавриды Игорь Дзись. Он участвовал в создании панорамных полотен в России и за рубежом.

По его словам, после Великой Отечественной войны над восстановлением полотна панорамы работали более 20 художников, а в целом около 500 человек участвовали в восстановлении здания и предметного плана, который дополняет панораму. Это артефакты, которые соответствовали тому времени: пушки, ружья, блиндажи, укрепления, медицинские палатки и так далее.

«Все признавали, что предметный план в панораме Севастополя был лучшим в СССР. В принципе, его тоже можно восстановить», — отметил художник.

Игорь Дзись — выпускник Крымского художественного училища им. Самокиша. Создал более полутора тысяч иллюстраций по военно-исторической тематике. Принимал участие в создании монументальных картин «Битва при Полтаве» и «Битва при Гангуте» для Петровского зала Большого Кремлевского дворца. Участвовал в создании панорамного комплекса «Героическая оборона Газиантепа» (Турция). Его работы находятся в частных коллекциях России, стран СНГ, а также Англии, Франции, Италии, Чехии, Швейцарии. В Крыму создал диорамы: «Бой 2-го партизанского отряда 1-й бригады на горе Колан-Баир 30 декабря 1943 года», «Севастополь в ночь на 21 декабря 1941 года», «Черное море» и «Азовское море». Лауреат Государственной премии Республики Крым за панораму знаменитого сражения при деревне Шума под Алуштой 4 августа (24 июля) 1774 года.

Об атаке на Панораму

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Пожар в здании панорамы локализован, площадь составила около 600 кв.м.