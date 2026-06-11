Отбиты две массированные атаки

Как сообщил утром 11 июня губернатор Михаил Развожаев, в результате падения осколков пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями брюшной полости.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне. Люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. Также зафиксированы повреждения пяти частных домов в разных районах города: пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Автовладельцы сообщили о повреждениях четырех автомобилей. В кафе на остановке «Улица Репина» взрывной волной выбиты стекла.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано пять возгораний. Горела трава в районе Ялтинского кольца и улицы Сапунгорской, лес — в районе одного из СНТ на Сапун-горе. Также было возгорание в районе Рыбацкого причала, там осколками перебило газовую трубу, и горел автомобиль в Гагаринском районе.

Если вы обнаружили обломки от БПЛА, не подходите к ним, а звоните в службу «112».