Мошенница обещала выплату от Пенсионного фонда в 186 млн рублей

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Севастополя, обвиненной в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Она убеждала своих знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических и посреднических услуг либо в долг, а фактически похищала эти деньги.

В частности, она сообщила знакомому, что поможет провести перерасчет пенсии и получить единовременную пенсионную выплату в размере 186 млн рублей за то, что в 1977-1978 годах он ходил на торговом рыболовецком корабле СССР в качестве боцмана в страны Ближнего Востока. Также обещала помочь в оплате коммунальных услуг. Несколько лет она брала у него деньги якобы для решения этих вопросов.

У другого пожилого человека на протяжении полугода она занимала средства, пояснив, что проводит расследование попытки ограбления инкассаторов и должна оплачивать штрафстоянку, на которую отвезли автомобиль инкассации.

Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на квартиру, земельные участки, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия «Могильник Усть-Бельбекский (Бельбек-4)». В действительности выполнять обещанное либо возвращать деньги мошенница не собиралась. С февраля 2019 года по февраль 2024 года она похитила свыше 9,8 млн рублей.

Расследование по уголовному делу проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Гагаринский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.