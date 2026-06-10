Здание Панорамы получило критические повреждения

— Сегодня ночью, в 2:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города, — сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

По его словам, окончательно оценить степень повреждения полотна панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация.

— Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, который длится на протяжении нескольких часов, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения. Точные выводы будут сделаны после завершения работы экстренных служб и проведения экспертной оценки, — сообщил директор музея.

На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин и подразделения МЧС России. Крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной, пожару присвоен высокий ранг сложности.

«Это не просто атака на здание. Враг ударил в нашу память, в нашу гордость, в нашу душу. Уничтожить правду и дух Севастополя невозможно — как бы ни старались те, кто воюет с историей. Мы вспоминаем 1942 год. Тогда, 25 июня, гитлеровцы тоже пытались стереть Панораму с лица земли. Но советские пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из огня фрагменты полотна. После войны мастера совершили невозможное — заново воссоздали шедевр. Панорама стала символом возрождения», — говорится в пресс-релизе, разосланном пресс-службой Музея обороны Севастополя.