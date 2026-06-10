Пожар в Панораме локализован

Особенности распространения огня помешали спасти полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» после удара беспилотника ВСУ по музею в ночь на 10 июня.

Кумулятивным зарядом прожгло медную крышу здания, загорелись кровля и внутренние помещения. Пламя охватило порядка 600 квадратных метров площади музея.

Как объяснили в МЧС, сложность тушения пожара была обусловлена большим количеством деревянных покрытий и экспозиций.

Возгорание в здании удалось локализовать, но от художественного полотна панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, ничего не осталось.

Несколько небольших фрагментов, которые пожарные отрезали от основного полотна и вынесли из горящего здания, разложили на площади у музея. Изображения на них очень сильно повреждены огнем и водой.

Окончательно оценить степень повреждения музея — объекта культурного наследия федерального уровня — специалисты смогут только после полной ликвидации пожара.

Дадут миллиард рублей на восстановление Панорамы

О решении ВТБ выделить один миллиард рублей на восстановление Панорамы «Оборона Севастополя 1854 — 1855 гг.», пострадавшей от атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Я искренне благодарю президента — председателя правления ВТБ Андрея Леонидовича Костина за мгновенную реакцию и государственную позицию», — написал губернатор в соцсетях.