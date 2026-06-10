Горит здание Панорамы

В ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре.

«Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов города-героя», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена... Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею. Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!» — написал губернатор.

О Панораме обороны Севастополя

Во время Крымской (Восточной) войны вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии) блокировали у Крыма русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая длилась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тысяч человек. Бои за город принято называть Первой обороной Севастополя. К 50-летию Первой обороны была создана панорама в отдельном здании. В основе сюжета полотна баталиста Франца Рубо был день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны в 1855 г.

Во время Второй обороны Севастополя (1941-1942 гг.) 25 июня 1942 года здание панорамы загорелось во время налета фашистской авиации и артобстрела. Сохранить удалось лишь две трети художественного полотна — 86 фрагментов. К 100-летию Первой обороны Севастополя полотно, предметный план и здание панорамы были воссозданы.

В 2015 году Правительство России внесло мемориальный комплекс Исторического бульвара в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Работы по его восстановлению были включены в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года». Реконструкция бульвара началась в 2018 году, здания панорамы и ее полотна — в 2022-м. Работы пока не завершены.

В ретрокинотеатре «Украина» с 11 июня по 25 октября посетители смогут увидеть подлинные фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» и другие раритетные работы мастера батальной живописи Франца Рубо.