Гербы и флаги Севастополя и его окрестностей

Из 10 муниципальных образований Севастополя только Гагаринский и Ленинский районы, а также сам Севастополь не имеют сегодня официально утвержденных гербов и флагов. Почему так произошло, а также почему выбраны именно такие символы на утвержденных гербах, «Севастопольской газете» рассказал член Союза геральдистов России, член Геральдической комиссии Республики Крым, разработчик гербов и флагов Олег Маскевич.

Из глубины веков

Традиция составления и использования гербов насчитывает более тысячи лет и берет свое начало в Средние века. В XIII веке в Европе широкое распространение получило Магдебургское право — система городского устройства, зародившаяся в немецком городе Магдебурге. Оно предоставляло поселениям, получившим статус города, набор привилегий, включая самоуправление. Зримым подтверждением этих привилегий были герб и флаг.

В Россию городская геральдика пришла с петровской военной реформой. Полки стали называться не именами командиров, а названиями городов, к которым они были приписаны. На полковых знаменах изображали гербы этих городов. Для этого из итальянского Пьемонта был приглашен граф Франциск Санти, который своими многолетними трудами заложил основы русской геральдики. К началу XX века в Российской империи было утверждено свыше тысячи городских и губернских гербов.

О некоторых правилах геральдики

В Российской Федерации вопросы создания муниципальной геральдики законодательно регулируются Геральдическим советом при Президенте РФ. Все учреждаемые муниципальные гербы должны проходить геральдическую экспертизу и регистрироваться в геральдическом Регистре РФ. Делается это по правилам:

— законодательный орган утверждает геральдическое описание герба, изображение имеет пояснительную функцию;

— в геральдике используются только пять эмалей (синяя, красная, зеленая, пурпурная и черная) и два металла — золото и серебро, изображаемые желтым и белым цветом;

— нельзя накладывать металл на металл и эмаль на эмаль.

Конечно, это не все правила, но достаточно знать хотя бы эти три, чтобы разобраться, насколько грамотно составлен тот или иной герб.

О гербах Севастополя

Первый герб Севастополя был утвержден в 1893 году, хотя использовался севастопольцами за несколько десятилетий до официального принятия. В нем изображен серебряный грифон в красном поле с украшениями вокруг щита, символизирующими морской город-крепость. Наши предки таким видели герб Севастополя, утверждая, что «грифон в щите, как древняя эмблема Херсонеса, действительно подходит к гербу города Севастополя, построенного на его развалинах», и «по историческим событиям прошлого он более всего подходит к городу...».

Бурные события начала 20 века отменили сословия, а вместе с ними и родовую, и муниципальную геральдику. Гербы городов исчезли из жизни страны. Лишь в начале 60-х были предприняты попытки создать советскую эмблематику, которая бы отразила произошедшие за годы Советской власти изменения.

Поскольку правила геральдики уже никто не помнил, а правила советской эмблематики так и не появились, возникло множество советских городских эмблем, в числе которых и эмблема Севастополя, учрежденная в 1969 году в качестве герба города. В нем в бело-синем щите изображены контур памятника Затопленным кораблям и Звезда Героя Советского Союза, соединенные лавровой ветвью. Этот лаконичный знак и сегодня используется в качестве герба Севастополя, хотя к геральдике имеет слабое отношение. Он не соответствует элементарным требованиям правил геральдики, а потому официально заксобранием не принят. Таким образом на сегодня у Севастополя нет законодательно утвержденной символики. Есть лишь указ губернатора 2018 года, допускающий «использование в качестве официального символа действующих герба и флага Севастополя».

Нынешние гербы внутригородских муниципальных образований Севастополя сделаны в начале 2000-х годов Олегом Маскевичем в соавторстве с Виктором Коноваловым. Автор герба Качи — Олег Горелко, при геральдической доработке О.Маскевича. Все гербы вновь утверждены уже новыми составами советов в 2015 году.

Началось с Балаклавы

Руководство Балаклавского района, готовясь к празднованию 2500-летия Балаклавы, приняло решение учредить герб города. Было несколько проектов: с дельфином, виноградной ветвью, развалинами крепости Чембало. Наконец, 20 сентября 2002 года Балаклавский районный совет принял окончательный вариант: Георгиевский крест символизирует знаменитое Балаклавское сражение периода первой обороны Севастополя, в котором «озлобленные сыны» английской аристократии нашли свое место в земле севастопольской среди «не чуждых им гробов». Крест святого Георгия напоминает также о Георгиевском монастыре, в котором православные монахи молились Христу еще до крещения Руси. Зубчатый пояс символизирует крепость Чембало, ставшую своеобразной визитной карточкой города, а меандр (орнамент) напоминает о греческой странице истории Балаклавы. Три рыбины символизируют название города и традиционный промысел его жителей, а виноградная гроздь — давние традиции виноградарства и виноделия.

К 2500-летию Балаклавы были выпущены марка и монета с гербом города, а также спецгашения и маркированные конверты. Годом спустя Балаклавский райсовет учредил знак отличия «За заслуги перед Балаклавой».

Таким образом в 2027 году балаклавский герб отметит четвертьвековой юбилей.

С именем святого Климента

Речь идет о священномученике Клименте — первом небесном покровителе Руси. Почитание на Руси святого Климента было связано с его ролью в распространении христианства на землях Северного Причерноморья, за что по указу Римского императора Трояна его привязали к якорю и утопили в море.

Образ святого, принявшего мученическую смерть за веру, зародился задолго до начала работы над гербом Инкермана.

— Мне представлялась такая скульптурная композиция на входе в Свято-Климентовский монастырь. Когда же началась работа над гербом города, этот образ снова возник, как главный элемент герба, — рассказал О.Маскевич.

Герб принят в 2004 году, а в 2025-м прошел геральдическую экспертизу и зарегистрирован в геральдическом Регистре РФ. В этом же году были учреждены и зарегистрированы в геральдическом Регистре знаки «Почетный гражданин Инкермана» и «За заслуги перед Инкерманом», разработанные О.Маскевичем.

Байдарские ворота, крылатый винт и платан Палласа

В 2004 году были учреждены также гербы Андреевки, Верхнесадового, Качи, Орлиного и Терновки. Поясним, что эти населенные пункты на момент создания их гербов были центрами соответствующих советов и их гербы одновременно являлись гербами этих административных единиц. Сегодня это гербы внутригородских муниципальных образований Севастополя.

Андреевка

Этот населенный пункт воспринимается, как прекрасное место для отдыха: набережная у моря, песчаные пляжи, фрукты и виноград. Все это отражено в гербе Андреевского муниципалитета: белый парус в море и виноградная гроздь на красном поле.

Верхнесадовое

— Помню, мне позвонили из Верхнесадового за несколько дней до сессии, с просьбой разработать герб. Поскольку над символикой села мы уже тогда работали и было что предложить сессии, герб и флаг утвердили единогласно, — вспоминает О.Маскевич.

Украшенный лавровой ветвью меч на гербе символизирует подвиг пяти краснофлотцев в ноябре 1941 года. Виноградная гроздь и яблоко отражают название села и основное занятие его жителей. Две бело-черные полосы символизируют железную и автомобильную дороги, которые связывают Севастополь со столицей Крыма.

Кача

Герб Качи разработан О.Горелко, при геральдической доработке О. Маскевича.

«Крылатый» винт самолета символизирует первую отечественную школу военных летчиков, с 1912 года базировавшуюся в Каче. Лавровый венок — славные дела ее выпускников, среди которых 342 Героя Советского Союза, 12 маршалов авиации (это половина из тех, кому было присвоено это звание за весь XX век), шесть космонавтов. Синее поле и серебряные волны — это Черное море, на берегу которого стоят поселок и речка Кача, давшая имя поселку.

Орлиное

Орлиное и еще 10 сел уютно расположились в чаше Байдарской долины вокруг Чернореченского водохранилища, питающего пресной водой Севастополь. Все они, а также два села из соседней Варнаутской долины, входят в Орлиновский муниципалитет.

В гербе Орлиного — арка Байдарских ворот, напоминающих об исторической дороге из Байдарской долины к побережью. В проеме — золотой орел, отражающий многообразие животного мира окрестностей и напоминающий о названии села. Ветви кизила символизируют богатство растительного мира обеих долин.

Терновка

— Бывая в Терновке, я обязательно прихожу к платану Палласа, воспринимая его, как свидание с вечностью. При этом вспоминается история о знаменитом путешественнике Петре Симоне Палласе и о пещерных монастырях, разбросанных в окрестностях. Здесь все дышит вечностью и святостью, поэтому герб родился сам собой – ветвь платана, древко которого стилизовано под крест, — признался О.Маскевич.

Вместо гербов — эмблемы

Однако вернемся к Гагаринскому и Ленинскому муниципалитетам, которые, как уже было сказано, гербов пока не имеют. Вместо них они используют эмблемы. Ленинскому району эмблему разработал О.Маскевич, Гагаринскому — В.Дорошко.

Несколько лет назад была попытка создать герб Гагаринскому округу, для чего даже создали комиссию, но результата эта попытка не принесла. В 2025 году история повторилась, но также безрезультатно.

— Специалисты, которые смогут эту работу сделать, есть, нужна добрая воля руководства, — утверждает геральдист.