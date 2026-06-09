Вновь поврежден Чонгарский мост

Мост на границе Херсонской области и Крыма повторно поврежден из-за ночного удара украинских дронов. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» перекрыто.

«В Чонгаре вновь поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — цитирует ТАСС сообщение губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он сообщил, что мобильные огневые группы и силы ПВО сбили больше 20 вражеских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре: «Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей».

Проезд в Крым и обратно сейчас осуществляется по альтернативному маршруту через АПП «Армянск».

Чонгарский мост был поврежден 7 июня в результате удара украинского дрона. Движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» было временно перекрыто. Проезд в Крым оставался доступен через два альтернативных АПП. Реверсивное движение по мосту организовали 8 июня.