Суд в Крыму направил в Краснодар дело о подсудности экс-депутата Госдумы Бальбека

Верховный суд Республики Крым снял с апелляционного рассмотрения дело, по которому проходит экс-депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек, и направил его в Четвертый кассационный суд в Краснодар, сообщил ТАСС Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых, которая проходит по делу Бальбека.

«Верховный суд Крыма снял дело с апелляционного рассмотрения и направил его в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса о территориальной подсудности. Защита просила направить дело в Верховный суд РФ, поскольку, по ее мнению, имеются достаточные основания, вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности судов на территории Крыма при рассмотрении данного дела», — сообщил он.

По словам защитника, Четвертый кассационный суд назначит дату рассмотрения дела после его получения от Верховного суда Республики Крым.

Ранее защита просила определить территориальную подсудность дела за пределами Крыма. Генпрокуратура на суде поддержала ходатайство, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре принял решение не передавать уголовное дело Бальбека в Верховный суд России. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

О деле Бальбека

2 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике. Согласно данным из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа.

Суд отказался частично открыть процесс по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека о клевете и коррупции, его арест продлен до 25 июля.

Р.Бальбек, по словам адвоката, обвиняется по трем статьям УК РФ: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Он находится в СИЗО Симферополя.