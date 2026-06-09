Окажут почет и уважение

На городскую Доску почета в 2026 году занесут восемь коллективов и 16 севастопольцев.

Традиционно накануне Дня города обновят городскую Доску почета. Это ежегодное действие регламентировано уставом города Севастополя.

Как и прежде, основанием для занесения на городскую Доску почета являются значительный вклад в развитие культуры, промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социально-экономического развития Севастополя.

Наиболее достойными в 2026 году признаны коллективы восьми предприятий, среди которых:

— Орлиновский муниципальный округ (глава Александр Богуш);

— Севастопольский торгово-экономический техникум (директор Виктория Арвеладзе);

— ООО «Аззурро Трейд» (генеральный директор Иван Добринский);

— ГБУ «Горсвет» (директор Александр Лавриченко);

— Балаклавский Дворец культуры (директор Юлия Пастернак);

— ГБУ «Центр крови» (главный врач Вадим Антилогов);

— ООО «Инкерманский завод марочных вин» (гендиректор Лариса Шимчук);

— ООО «Деметра» (директор Владимир Левченко).

Кроме того, чести быть занесенным на Доску почета удостоены 16 севастопольцев:

— Ирина Авдеева, директор Гуманитарно-педагогического института СевГУ;

— Татьяна Бахирева, председатель Ремесленной палаты Севастополя;

— Ирина Бойко, директор ООО «Севастопольский центр протезирования и ортопедии»;

— Людмила Громова, главный специалист отдела ГКУ «Центр занятости населения Севастополя»;

— Дарья Денисова, командир регионального штаба севастопольского РГО «Российские Студенческие Отряды»;

— Надежда Дятел, мастер участка цеха благоустройства ГБУ «Парки и скверы»;

— Ольга Ковалик, писатель, культуролог, член Союза писателей России;

— Георгий Лобанов, директор ГБУ «Спортивная школа №5»;

— Дмитрий Лобуренко, директор ООО «Строй Град Сервис»;

— Александр Мищенко, начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Севастополю, полковник полиции;

— Тимур Москаленко-Молодцов, командир отделения 6-й пожарно-спасательной части Первого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Севастополю;

— Ольга Полозова, заведующая ревматологическим отделением больницы им.Даши Севастопольской

— Любовь Путнина, начальник эксплуатационной службы депо-2 ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова»;

— Елена Сатыга, педагог-организатор ГБОУ допобразования «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи»;

— Надежда Семыкина, виноградарь агрономической службы ООО «СВЗ-Агро»;

— Екатерина Троценко, заведующая музыкальной частью Севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

Торжественную церемонию открытия обновленной доски проведут 14 июня.