Объявили цены на билеты в Российскую галерею искусств

Стало известно, сколько будет стоить посещение готовящейся к открытию Российской галереи искусств.

Сам вход в галерею будет бесплатным. Внутри можно будет проводить время по своему плану: читать, встречаться с друзьями, назначать свидания, просто пить кофе. Билеты нужны для посещения выставок, кинозалов или Центра развития и творчества.

Ценовая политика галереи предполагает гибкость и льготы. Бесплатно выставки смогут посещать дети до семи лет, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Пенсионерам предоставляется 50% скидка.

Стоимость взрослого билета на временную экспозицию «Дейнека!» — 800 рублей, детского (от 7 до 18 лет) — 400 рублей. Столько же (400 рублей) составит цена билета для людей в возрасте 60+. Семейный билет (взрослый и ребенок) — 1100 рублей, семейный — взрослый + двое детей — 1450 рублей, двое взрослых + ребенок — 1800 рублей, двое взрослых + двое детей — 2200 рублей.

Посещение выставки «Герои.Стихии» обойдется взрослому в 600 рублей. Стоимость детского билета — половина. Пенсионеры (60+) заплатят за посещение те же 300 рублей. Семейный билет обойдется от 800 до 1600 рублей (в зависимости от состава семьи).

Билет на посещение двух выставок будет стоить 1200 рублей для одного взрослого, детский — 600 рублей. Во столько же обойдется и льготный пенсионный (60+). За посещение двух выставок всей семьей надо будет выложить от 1600 рублей до 3200 рублей (при четырех экскурсантах: двое взрослых и двое детей).

Выставками «Дейнека!» и «Герои.Стихии» планируется открыть Российскую галерею искусств в конце июня.