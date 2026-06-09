На бесплатные лекарства добавили денег

Правительство России направит еще более 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

Ранее Правительство РФ проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования, с помощью которого регионы смогут закупить необходимые препараты и изделия.

Всего в 2026 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей.

Документ будет опубликован, сообщила пресс-служба кабмина.