Единовременную выплату контрактникам увеличили

Единовременную выплату военнослужащим при заключении нового контакта на военную службу в Вооруженных Силах РФ увеличили с одного до полутора миллионов рублей.

Принятым постановлением также увеличивается единовременная выплата военнослужащим подразделений беспилотных систем и подразделений частей резерва с полутора до 2,5 миллионов рублей.

По словам директора департамента труда и соцзащиты населения Елены Сулягиной, выплаты будут предоставляться гражданам, которые заключили контракт в Севастополе, независимо от пункта отбора.

Она отметила, что речь идет о необходимости внести изменения в постановление правительства региона от 1 августа 2025 года № 335-ПП о единовременной выплате военнослужащим, проходящим военную службу в вооруженных силах Российской Федерации.