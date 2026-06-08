Вспоминали Юлиана Семенова

Отец

Встреча была организована Российским обществом «Знание». Как рассказала дочь писателя, еще в юности, когда Ю.Семенов учился в Институте востоковедения, он был лектором общества «Знание» и ездил с лекциями по Москве и другим российским городам.

— Я думаю, он очень бы обрадовался, узнав, что о нем будут говорить в рамках проводимых лекций, — начала разговор О.Семенова.

По ее словам, отец неоднократно выступал в Севастополе перед студентами и моряками-черноморцами. В театре им.Луначарского шла его пьеса «Провокация».

О.Семенова вместе со старшей сестрой Дарьей еще в детстве неоднократно приезжала в Севастополь.

По ее словам, отец обладал провидческим даром, что даже прослеживается в знаменитом монологе Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны». В частности, там он предсказал возрождение нацизма.

— Юлиан Семенович очень многое предвидел. Среди его произведений — роман «Пресс-центр», написанный в 1982 году о перевороте в вымышленной латиноамериканской стране Гаривас. По папиному сюжету, этот переворот происходит 27 октября 1983 года. Именно в этот день произошел реальный переворот в Гренаде, — привела пример О.Семенова.

По ее информации, Ю.Семенов также встречался с некоторыми героями романа «Семнадцать мгновений весны» — генералом войск СС Карлом Вольфом, рейхсминистром Альбертом Шпеером, а также оберштурмбаннфюрером СС Отто Скорцени. Последняя встреча произошла в 1974 году.

Он поделился своими впечатлениями от этих встреч, что позволило ему продолжить серию своих романов. Всего их написано 14.

В ходе встречи с дочерью писателя, прошедшей в формате интервью, были представлены малоизвестные и широко известные факты о творчестве Ю. Семенова. Особое внимание было уделено его роли как основоположника новых литературных жанров — литературного расследования и политического детектива. Эти особенности творчества ярко отражены в романе «ТАСС уполномочен заявить», в котором автор детально описывает методы смещения демократических правительств.

Ю.Семенов был талантливым редактором, он основал газету «Совершенно секретно», публиковавшую серьезные журналистские расследования.

Дочь писателя также рассказала о творческих и порой трогательных взаимоотношениях с режиссером фильма «Семнадцать мгновений весны» Татьяной Лиозновой и исполнителем роли Штирлица Вячеславом Тихоновым. А еще о дискуссии, которая возникла в процессе съемок фильма между писателем и режиссером по поводу знаменитой сцены встречи Штирлица с женой в берлинском кафе «Элефант». Ю.Семенов был категорически против этой сцены, но Т.Лиознова настояла.

Дочь

Интересно, что сама О.Семенова с детства снималась в фильмах отца, впервые это произошло в 1984 году. Она сыграла журналистку Киру Королеву в дуэте с Олегом Басилашвили.

Судьба О.Семеновой сложилась интересно. Еще в советские времена она познакомилась с французским инженером ливанского происхождения.

— Это очень милый господин, в которого я влюбилась, вышла замуж и родила детей. Но он обожает Россию! Мы с ним венчались в Орлином, в храме Сергия Радонежского. Сейчас, пока я тут, он находится в музее и следит за порядком. Мои дети учились во Франции, но выросли в Оливе. Мы живем на два дома, но сейчас больше времени проводим в Оливе, — поделилась семейными и крымскими «тайнами» О.Семенова.

В настоящее время, она — директор частного историко-литературного музея Юлиана Семенова в селе Олива, чуть выше Ялтинской трассы в районе Понизовки. Вход в музей бесплатный, единственный выходной — понедельник. Правда, из-за небольшой площади музея, и довольно узкой горной дороги, ведущей к нему, директор просит не приезжать большими группами.

Еще одно напоминание о Ю.Семенове в Крыму — памятник, установленный у гостиницы «Ореанда». Выполненный народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым, он был подарен Ялте семьей писателя и установлен в 2012 году. Правда, разрешения на установку пришлось пробивать много месяцев.

— Я очень благодарна крымчанам за память об отце. Но меня огорчает, что современная молодежь не знает ни книги, ни фильма «Семнадцать мгновений весны», не знает и их главного героя Штирлица. Нужно учить людей думать и читать, — констатировала О.Семенова.