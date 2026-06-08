Топливную очередь сделали электронной

В Севастополе с 7 июня топливо на заправках сети «ТЭС» отпускают по 20 литров на машину только при наличии специального QR-кода, который нужно получить накануне при помощи специального бота.

Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами разработал систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.

На первом этапе сервис запущен только на сети заправок «ТЭС», потом его обещают внедрить и на «АТАНе». Принцип такой: персональный QR-код дает право приобрести 20 литров топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода. Количество ежедневно доступных кодов будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки.

Заправки отпускают топливо по кодам только с 9:00 до 21:00, когда там дежурят считывали кодов — сотрудники департамента транспорта с повязками «контролер». В остальное время на АЗС топливо отпускают по талонам только автомобилям городских и экстренных служб. Основная их масса будет заправляться с шести до девяти утра, и по необходимости в течение дня на отдельных колонках на заправках.

Полученный вами QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе и на следующий день. На третьи сутки непогашенный код автоматически анулируется.

Новый код на 20 литров топлива вы сможете сгенерировать не раньше, чем через семь дней после получения предыдущего.

«Эта мера призвана обеспечить равный доступ к топливу максимальному количеству людей, а также избежать спекуляций, очередей и излишней суеты на заправках», — объяснил губернатор и попросил планировать поездки исходя из этого.

Алгоритм получения QR-кода и топлива:

1. Перейдите в бот в мессенджере Макс по следующей ссылке: https://max.ru/id9719010438_1_bot. Генерацию кодов открывают с 22.00.

2. Получите QR-код, сохраните его на мобильном телефоне, сделав скриншот.

3. Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на сайте: https://fuel.sevtech.org/map.

4. На АЗС перед заправкой и оплатой предъявите скриншот QR-кода сотруднику с повязкой «Контролер» для гашения.

«Мы не исключаем, что возможны сбои и не всегда корректная работа, поэтому прошу всех проявить терпение и понимание. Если система будет работать некорректно, то будем ее дорабатывать», — предупредил губернатор.

Не ждали

Информацию о начале работы специального бота, выдающего топливные QR-коды, губернатор опубликовал поздно вечером в субботу, 6 июня. За час лимиты на коды были исчерпаны.

К вечеру в воскресенье, 7 июня, желающих получить заветные 20 литров стало намного больше. Все они приготовились с 22:00 общаться с ботом. Но это не удалось. Система не справлялась и выдавала ошибку.

«Одновременно в 22:00 большое количество людей попыталось зайти для получения кода. Система испытывает колоссальную нагрузку. Обращаю внимание: я говорил, что новая партия кодов будет доступна после 22:00. О времени старта — обязательно сообщу. Сейчас большая просьба не пытаться стучаться в бот. Это позволит быстрее запустить старт раздачи кодов», — написал в соцсети губернатор в 22:27 и пообещал, что технические вопросы решат быстро.

В 22:45 бот перестал выдавать ошибку, но и коды закончились.

«Объем кодов для АЗС «ТЭС» на завтра был сегодня больше, чем вчера. Их разобрали буквально в течение нескольких десятков секунд», — попытался утешить не добившихся результата горожан и поблагодарил за понимание.

Весь Севастополь в понедельник ждет наступления времени генерации новых кодов — 22:00.

Дефицит топлива

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.