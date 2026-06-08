Севастопольцам с тяжелыми заболеваниями будут обеспечивать топливо по отдельной системе

Севастопольцев с тяжелыми заболеваниями, пользующихся личным транспортом (не пользуются социальным такси) для поездок на жизненно важные медицинские процедуры (гемодиализ или химиотерапию), включат в особый список для обеспечения топливом по особому механизму.

Решение принято 8 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Кроме того, было решено по отдельной системе обеспечивать топливом туристов, приехавших на отдых и желающих вернуться домой.

Для них откроют, помимо ныне действующего номера, откроют многоканальный телефон. В течении дня поручено эту систему доработать.