Поэт приглашает друзей в ДОФ

Автор представит тетралогию — четыре книги: «Прямая речь», «День за днем», «От первого лица» и «Поэтические СВОдки». Прозвучат песни и стихи, написанные за последние пять лет.

Это будет не просто творческая встреча с известным севастопольским поэтом, бардом, общественным деятелем А.Соболевым. Это встреча с единомышленниками — обмен мнениями и искренний разговор о дне сегодняшнем, насущных проблемах и потребностях.

«События, происходящие сегодня вокруг нас, заставляют меня писать и оценивать все при помощи поэтического инструментария, рифмовать мысли и чувства, трансформировать свою боль и тревогу убедительным, на мой взгляд, способом. Народная мудрость гласит: «Поделись своим горем — и его станет в два раза меньше, поделись своей радостью — и она удвоится». Следую по жизни этим принципам», — эти строки автор написал в предисловии к одной из своих книг.

Уникальность поэтического дара А.Соболева в том, что пишет он в неповторимом авторском жанре, который можно определить как «поэтическая журналистика». Автор в хронологическом порядке излагает ход событий рифмованной строкой и дает оценку происходящему в стране, за рубежом, на поле брани и в разных сферах сегодняшней жизни.

Он называет созданный им жанр поэтриотизмом, объясняя, что находиться вне политики невозможно никому, и тем более поэту. А тот, кто сознательно политики избегает, всё равно остается в ее сфере — участником, жертвой или обвиняемым.

— Я вырос на поэзии Маяковского, которого считаю своим учителем и проводником в мир поэзии, на песнях Визбора, Галича и Анчарова. Мое поколение как губка впитывало строки Высоцкого, Евтушенко, Рождественского и Вознесенского. Разве могло вырасти что-то другое на этом субстрате? В последнем своем поэтическом сборнике я назвал свой жанр «поэтриотизмом» и, думаю, этот неологизм приживется, — уверен А.Соболев.

Известную фразу, что «поэт в России больше, чем поэт» без труда можно отнести и к современному поэту А.Соболеву. Он 12 лет ездит с выступлениями и гуманитарными грузами на Донбасс, делает это с искреннем желанием поддержать людей, оказавшихся в заложниках у фашиствующей диктатуры. Ездит, потому что русские должны помогать русским!

У А.Соболева много стихов о СВО и героических людях Донбасса, тех, кто на передовой и тех, кто в ближнем тылу. Он откровенничает, что, выступая перед бойцами, чаще поет о любви, нежности и верности, а в тылу — про солдатские будни, тяготы войны, мужество бойцов и боль потерь.

— Мне думается, что песня — самый доступный и действенный инструмент для донесения смыслов, эмоций, ассоциаций и оценок. За несколько минут слушатель может пережить чью-то жизнь, ощутить себя участником событий, посмотреть на мир глазами автора и пережить с ним те же чувства. Стихи — несколько иная субстанция, тут размер и время могут быть неограниченны, и слушатель может просто закрыть книжку, не дочитав опус до конца. Чтение — это всегда работа, нужны усилия и усидчивость, а песню можно слушать в любом месте, в любом состоянии и настроении. Главное, чтобы песня цепляла мелодией, словом, голосом исполнителя. Некоторые рождающиеся строки мне сразу представляются словами песни и поэтому сразу пишутся песней. Иные строки остаются зарифмованными и продолжают жить на страницах книг. Мне дороги и те и другие, — рассказывает автор.

Как-то выступая в Луганском колледже перед учащимися, он неоднократно повторял для них одну фразу: «Мы правы! Помните об этом. Живите с этой мыслью и исповедуйте ее всегда».

— Доказывать нашу правоту — вот мое кредо! В стихах, песнях и выступлениях. А претензии и обиды оставим на после Победы, — считает поэт.

По словам поэта, что сегодня трудно отделить тыл от фронтовых территорий. Прифронтовой Севастополь тому доказательством. Разница лишь в том, что республики Донбасса и Новороссии живут в состоянии войны уже второй десяток лет. До начала СВО у этих людей кроме надежды и веры ничего не было. Теперь, по его мнению, мы вместе, и ничто не способно изменить этот ход истории.

А.Соболев выступает перед разной аудиторией — военными, студентами, местными жителями, ранеными бойцами и медиками в госпиталях как на новых территориях, так и на материковой части страны. Везде и всем он стремится честно донести правду о войне и людях, отстаивающих национальные интересы на линии боевого соприкосновения. При этом признается, что порой даже не знает, для кого важней эти встречи — для благополучной публики российских городов или жителям новых и прифронтовых территорий.

— В любом случае, все, живущие на нашей земле, все, кто знаком с русским языком, — моя аудитория. Нынешние процессы на Украине лишний раз доказывают, что наш язык, наша литература и культурные ценности не просто подвергаются гонению, они уничтожаются. Посему мои творческие потуги, пусть небольшой, но все же вклад в защиту наших поэтических традиций, нашей культуры и страны, — отмечает А.Соболев.

Поэт приглашает всех севастопольцев на презентацию-концерт и выражает особую благодарность Благотворительному общественно-полезному фонду «Путь к Победе» за помощь и поддержку в издании сборника «Поэтические СВОдки», а также начальнику Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота, председателю Севастопольского Морского собрания Владимиру Владимировичу Пискайкину за организацию творческого вечера.