Новый главный федеральный инспектор раньше работал в Адыгее

Нового главного федерального инспектора Аппарата уполномоченного представителя Президента в Южном Федеральном округе Андрея Соболева представили 8 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Хочу представить вам нового главного федерального инспектора Аппарата уполномоченного представителя Президента в Южном Федеральном округе Соболева Андрея Викторовича, — сказал заместитель полномочного представителя в Южном Федеральном округе Кирилл Степанов.

По его информации, А.Соболев раньше работал в Аппарате полномочного представителя Республики Адыгея, где занимал должность федерального инспектора Аппарата. Назначенец является ветераном боевых действий, участником СВО.

— Традиционно главный федеральный инспектор будет обеспечивать в регионе полномочия и функции полномочного представителя Президента. В частности по координации деятельности федеральных органов, организации и взаимодействию с органами исполнительной власти города Севастополя, с политическими партиями и иными общественными организациями, религиозными объединениями, осуществлять контроль за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений и иных решений Президента РФ, федеральных программ, нацпроектов. В частности, программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, — отметил К.Степанов. По его словам, одним из приоритетов в работе А.Соболева будут кадровые вопросы, а также эффективность в правоохранительной деятельности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что новый назначенец хочет как можно быстрее вникнуть в повестку, поэтому призвал представителей городских и муниципальных властей активно приглашать его на ключевые совещания.

Участник СВО 37-летний подполковник А.Соболев за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. До работы в Адыгее он в 2025 году прошел обучение во втором потоке программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Федеральным инспектором по Республике Адыгея А.Соболев был назначен в феврале 2026 года.