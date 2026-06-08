На юге страны есть сложности с топливом

Предприятия ТЭК сталкиваются с ростом воздушных атак, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов на юге страны, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — цитирует сообщение ТАСС.

В Минэнерго сформирован отраслевой штаб, который работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей штаба является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти РФ работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия в Крыму на фоне необоснованного ажиотажа.

