Финансовый паспорт для должника

Если вам отказали в кредите или не стали брать на работу, то причиной может быть ваша кредитная история. Разбираемся, что это такое и можно ли ее улучшить.

Кредитная история — это информация о долговых обязательствах человека. Она показывает, куда вы обращались за кредитами и займами, когда это было, и какие суммы брали. В кредитной истории отражается, насколько аккуратно вы вносили платежи, были ли созаемщиком или поручителем по чужим кредитам.

Найти свою кредитную историю можно в бюро кредитных историй (БКИ), которое банк или микрофинансовая организация выбирает для информирования о своих заемщиках. Если вы кредитовались в разных местах, то ваша кредитная история может храниться в нескольких бюро, и, чтобы собрать ее целиком, нужно обратиться в каждое из них. Сами бюро можно разыскать в Центральном каталоге кредитных историй: для этого нужно направить туда онлайн-запрос через портал Госуслуг.

«Дважды в год каждое бюро кредитных историй обязано бесплатно предоставить заемщику его кредитную историю. Получить отчет можно по электронной почте или на бумаге. Данные в кредитной истории хранятся семь лет. И это относится к каждой отдельной записи по вашим кредитам, а не в целом ко всей кредитной истории», — рассказывает управляющий Отделением по Севастополю Центрального банка РФ Александр Удовиков.

По его словам, испортить кредитную историю может информация о непогашенном остатке, о просроченных платежах по кредиту, о неисполненном судебном решении, о взыскании долга судебными приставами за неоплаченные услуги мобильной связи, сведения о невыплате вами алиментов.

«Задолженность по коммунальным платежам тоже может стать поводом для отказа в кредите — ведь обычно банки стараются не связываться со злостными неплательщиками за ЖКУ», — отмечает представитель ЦБ.

Кстати, если вам предоставлялись кредитные каникулы, то в кредитной истории они отразятся, но не испортят ее.

Очень часто предложения об исправлении или улучшении кредитной истории за деньги поступают от мошенников. Но просто стереть плохую кредитную историю, не имея на то оснований, или заменить ее хорошей невозможно.

Для того, чтобы создать себе хорошую кредитную историю, нужно не допускать просрочек по долгам. Кредиторы особенно пристально смотрят на платежную дисциплину последних нескольких лет. Поэтому, если вы будете вносить платежи по кредитам своевременно, то постепенно создадите себе хорошую историю, даже если когда-то с ней было не все в порядке.

Если же ваша кредитная история испорчена из-за чьей-то ошибки, или вы стали жертвой мошенников, оформивших на вас кредит, то этот факт в кредитной истории можно оспорить. Для этого нужно подать соответствующее заявление в БКИ.

