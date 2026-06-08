Дожди вернутся на юг России к середине недели

Летняя теплая погода с дневными температурами до плюс 30 градусов ожидает регионы юга России в течение ближайших семи дней, однако практически на всей территории с середины недели прогнозируются небольшие, местами кратковременные дожди, а в Крыму — дожди с грозами.

В Крыму лето в полной мере вступило в свои права. Синоптики не ожидают как похолодания, так и затяжных, проливных дождей, хотя грозовые возможны в отдельных районах. Дожди будут кратковременными, сообщила ТАСС заместитель начальника Крымского гидрометцентра — главный синоптик Вероника Шенгелай.

«Будет довольно жарко. В течение недели ночная температура воздуха составит плюс 12-17 градусов, дневная плюс 22-27, в степных и предгорных районах до 30 градусов тепла. Температурный фон будет, в принципе, однородным», — сообщила она.

С понедельника и до конца недели, ночью без осадков, а в дневные часы в отдельных районах Крыма вероятны кратковременные грозовые дожди. Но на температурный фон они существенно не повлияют.

Черное море у берегов Крыма пока не прогрелось из-за холодной весны. На восточном побережье, в Керчи и Феодосии, температура морской воды плюс 15-16 градусов, в Евпатории и Севастополе плюс 17 градусов, в Алуште и Ялте 15-17 градусов. Синоптики прогнозируют комфортную для купания температуру плюс 21-22 градуса не ранее чем через две недели.

По данным Гидрометцентра РФ, в Краснодарском крае дожди вернутся к середине недели. В понедельник и вторник здесь ожидается облачная пасмурная погода, а уже со среды и до конца недели ежедневно прогнозируются дожди. Температура воздуха днем в течение всей недели составит 28-29 градусов тепла, в ночные часы — 16-17 градусов со знаком «плюс».

