Беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда

Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением «Москва — Симферополь». Пассажиры поезда не пострадали.

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов около полтретьего ночи на 8 июня.

Движение всех пассажирских поездов по Крымской железной дороге было остановлено, сообщил оператор поездов «Таврия» «Гранд Сервис Экспресс». Всех пассажиров эвакуировали.

После этой ночной атаки, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи. До этой станции пассажиров отвезут автобусами. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов.

Также в Крыму приостановлено движение электричек.

«Временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой и Яркая — Симферополь (Пригородные поезда по маршруту Евпатория — Симферополь следуют до станции Яркая). Ранее было приостановлено движение на участках Джанкой — Соленое озеро, Джанкой — Азовская. При этом автобусное сообщение в Республике Крым функционирует в полном объеме», — сообщили в республиканском Минтрансе.

