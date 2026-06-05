За ночь Севастополь отбил три атаки ВСУ

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили в ночь на 5 июня отразили три атаки беспилотников.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сбито 11 БПЛА.

В двух многоквартирных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире. В частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого беспилотника повредили крышу. Никто из людей не пострадал.

Всего же в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами, Азовским и Черным морями 123 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.