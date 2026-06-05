Улицу Индустриальную готовят под комплексную застройку

Территорию бывшего АТП‑14330, расположенную на пересечении улиц Индустриальной и Стахановцев, преобразуют в жилую зону с объектами социальной инфраструктуры.

Проект распоряжения о комплексном развитии этой территории опубликован на сайте правительства Севастополя.

Вместо советского автопредприятия там построят многоэтажки, административное здание, физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг и разобьют парк. Жилые кварталы от ул.Индустриальной отделят зеленым каркасом. Комплекс многоквартирных домов разделят на три группы, с внутридворовым пространством для размещения площадок различного назначения. Из социальной инфраструктуры предполагается создать встроенную поликлинику на 40 посещений в смену, а также детские дошкольные учреждения дополнительного образования.

Уже определены несколько десятков земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах будущей стройки, подлежащих сносу или реконструкции, в их числе автопавильоны, склады, нежилые корпуса зданий и прочие объекты.

Под комплексное строительство выделен участок площадью 7,5 га. Развивать территорию будут в течение 15 лет с даты заключения договора. Минимальный процент озеленения территории — 20%; максимальный процент застройки подземной части земельного участка — 90%; минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков — 0,5 на одну квартиру; предельное количество этажей — 12; предельная высота зданий — 43 м.

Исполнителя, с которым будет заключен договор по результатам торгов обяжут построить новые сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и радиовещания.

После окончания строительства не менее 5% жилых помещений в каждом многоквартирном доме и не менее 5% общей площади встроенных нежилых помещений на первых этажах должны быть безвозмездно переданы в собственность Севастополя. Площадь таких квартир должна составлять не менее 33 кв.м и не более 72 кв.м.

В случае, если городские власти полностью либо частично не выполнят обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных договором, то общая площадь передаваемых жилых помещений может быть уменьшена на такое количество квадратных метров, которое по стоимости будет равным стоимости объектов социальной инфраструктуры.