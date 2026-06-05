Топливо пытаются распределять справедливо

С 4 июня полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет. По ранее приобретенным топливо будут отпускать по 20 литров на машину.

Чтобы пресечь злоупотребления, достигнута договоренность с операторами топливного рынка о контроле за реализацией топлива на АЗС. На каждой заправке будут дежурить чиновники, чтобы фиксировать номера машин, заправляющихся по талонам.

«В таком режиме будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации. Мы, органы власти, гарантируем справедливое распределение нефтепродуктов. Поддерживаем постоянную связь с Губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым, координируем меры реагирования, чтобы выработать равные условия для жителей Крыма и Севастополя», — подчеркнул глава Крыма.

Аналогичную информацию опубликовал в соцсетях и губернатор М.Развожаев. В Севастополе на заправках также дежурят чиновники, записывая номера заправляющихся по талонам машин. В правительстве города максимально сократили использование автотранспорта. Сотрудники, чей функционал позволяет работать из дома, переведены на дистанционный режим работы.

Департамент цифрового развития вместе с IT-специалистами начал разрабатывать систему учета и продажи топлива на городских АЗС, чтобы упорядочить и систематизировать доступ для всех жителей и снизить ажиотаж.

Губернатор попросил севастопольцев не стоять в очередях на пустые заправки: пробки из машин мешают проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в город.

Губернатор напомнил, что во время воздушной тревоги АЗС не работают. Также опасно находится рядом с АЗС.

В пятницу, 5 июня, на заправки ТЭС и АТАН будут завозить топливо для экстренных и аварийных служб. Свободной продажи не будет.

Перебои с топливом на полуострове возникли с конца мая из-за нарушений логистики после атак на Крым, Севастополь и трассу «Новороссия».