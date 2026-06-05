Молодые урбанисты предлагают осовременить городскую среду

В Севастопольском государственном университете состоялась финальная защита студенческих проектов по урбанистике студентов первых и вторых курсов «Института развития города».

На суд экспертов были вынесены 10 проектов, каждый из которых уже прошел предварительную защиту. Теперь они были представлены в доработанном виде, с учетом ранее высказанных замечаний.

В течение нескольких дней студенческие команды под руководством научных наставников работали над проектами. В результате были созданы решения, демонстрирующие разнообразие подходов к раскрытию темы.

Семейное путешествие по Крыму

Защита началась с проекта семейного маршрута для путешествия с детьми от Севастополя до Феодосии.

Студенты постарались разработать полностью безопасный маршрут, включив в него проверенное питание, подходящие развлечения и удобное проживание.

Программа рассчитана на семь дней. Отдых в Крыму оказался недешевым. Стоимость 350-километрового маршрута — 79 тысяч рублей, правда, с остановками в пяти городах: Севастополе, Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

Разработчики предусмотрели буквально все — от подбора семейных отелей, содержимого дорожной аптечки до перечня остановок, которые стоит делать каждый час-полтора дороги, и подобранных активностей для ребенка. Маршрут завершается в Феодосии посещением Картинной галереи им.И.Айвазовского и городского пляжа.

Отдохнете на кладбище

Интересным экспертам показался проект урбанистики кладбищ. Разработчики рассматривают их как часть городской среды, этакого «многофункционального общественного пространства, способствующего нормализации темы смерти в культуре повседневности и снижению визуального шума в культуре повседневности и снижению визуального шума городской инфраструктуры».

Речь идет о благоустройстве существующих кладбищ и концепции нового.

Всего проектировщики насчитали в Севастополе 13 таких «общественных пространств», занимающих площадь 122,54 га, что составляет 0,14% от площади всего города.

— Мы провели опрос и выяснили, что для многих людей кладбища — это исключительно место скорби, и большинство людей не воспринимают их как место для культурного просвещения..., — проанализировали студенты и предложили воспринимать кладбища, как хранилище истории. Проектировщики даже разработали туристический маршрут по старому городскому кладбищу в Загородной балке.

Молодые проектировщики предложили ключевые направления развития этих территорий и трансформацию их восприятия: от места скорби до «архива памяти», места отдыха, образования и занятий физическими активностями. Для этого кладбища будущего предложено дополнить арт-объектами: фонтанами, лавочками, колумбарием в форме Колизея и пантеоном, настраивающим на размышления о ценности жизни.

— Я просто фанат вашего проекта! Это тот пример, когда мы интегрируем современную историю в современный мир. Это то, чем надо заниматься, и не только на кладбищах, а в целом в отношении других памятников, которые у нас сейчас существуют. Конечно, очень щепетильная тема... Вопросов будет море, потому что невозможно понять, как это перестраивать. Но в целом, то, что ребята не побоялись эту тему взять, показывает, что у молодого поколения есть шанс изменить будущее, — прокомментировал проект один из экспертов, руководитель регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» Александр Кашин.

Песочница и квесты на Михайловской батарее

Понравился экспертам и проект благоустройства и нового турмаршрута для Михайловской батарее.

Его цель — осовременить и тем самым усилить привлекательность объекта, который сейчас выглядит довольно удручающе и переживает явное снижение турпотока. И это притом, что в 2026 году батарее исполняется 180 лет!

Ее музейная коллекция насчитывает более 10 тысяч экспонатов, которые размещаются в 19 тематических залах. Однако студентам-разработчикам кажется, что музейную коллекцию можно было бы подать гораздо интересней, если по-новому оформить и зонировать территорию, а также расширить экскурсионную программу, оживив ее различными историческими квестами, детским городком на морскую тематику и прочими интерактивностями, которые позволят батарее «задышать по-новому».

Еще предложения — разработать аудиогид для самостоятельного осмотра экспозиции и единую униформу персонала для повышения статусности объекта.

Среди замечаний, прозвучавших от экспертов, — пожелание изменить название кафе, которое в проекте именуется «Каземат», и организовать бесплатный подвоз экскурсантов до музея от площади Захарова.

Социальный поселок для пожилых людей

Речь идет вовсе не об унылом «Доме престарелых», а о возможности жить компактно на рекреационной территории на Северной стороне.

Молодые разработчики всерьез обеспокоились проблемами пожилых людей. И не только их, а еще ветеранов боевых действий из рядов МВД и МЧС, а также представителей иных категорий, нуждающихся в поддержке и социальной адаптации.

За основу взята концепция социального города, в котором есть место медицинскому обслуживанию, общению со сверстниками, занятиям по интересам и даже работе в теплицах.

Апартаменты в специально построенных домах можно будет забронировать на период прохождения социальной адаптации, без шансов передачи забронированного жилья в аренду.

В числе других представленных проектов — «Музей якорей» и музей «Медоборы», заказ на который поступил от самой кондитерской фирмы, арт-паблик «Искусство в диалоге с городом», «Модульное благоустройство для малых населенных пунктов с ограниченным бюджетом», «Обустройство помещений Ленинского муниципалитета», заказчиком которого стал сам Ленинский муниципалитет.

Будет ли из предложенного студентами что-то реализовано, пока сказать трудно.