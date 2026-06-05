Хотят нырять и дрейфовать у мыса Айя

Рыбаки и дайверы против превращения береговой линии от Золотого пляжа до Батилимана в зону запретов и коммерции.

В Балаклаве 3 июня прошло собрание рыбаков, лодочников, дайверов, фридайверов и подводных охотников с требованиями устранить уже введенные и запланированные запреты на любой вид отдыха на воде. Общественники подписали обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь добиться справедливости.

Триггером стал опубликованный 21 мая проект постановления Севприроднадзора об изменениях в положении о государственном природном ландшафтном заказнике «Мыс Айя». Документ вводит полный запрет на остановку и даже дрейф маломерных судов у берегов заказника «Мыс Айя». Запрещается якорная стоянка, выход в воду с плавсредств, что ставит крест на возможности купаться в море, нырять, заниматься дайвингом, снорклингом, посещать знаменитые гроты и подводные пещеры в акватории мыса Айя. Нововведения сделают территорию от Золотого пляжа до Батилимана полностью недоступной для простых людей. Одновременно документ открывает двери для строительства и размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических стоянок и мест отдыха: дороги, электросети, водопровод и канализация.

«Это просто возмутительно! У нас решили полностью забрать мыс Айя! Уникальный памятник природы, лучший в России дайв-сайт с глубинами, стенками, рэками, гротами и подводными пещерами — хотят полностью запретить там нырять! При этом в заказнике разрешается стройка. Просто не укладывается в голове как такое зло может быть совершено в Севастополе! Вместо развития — деградация. Под рассказы о защите природы от людей — застройка побережья. Выглядит все это как злонамеренное вредительство!» — такое гневное заявление разметили в социальных сетях члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС), которые несколько лет отстаивают права севастопольцев на отдых в акватории заказника «Мыс Айя».

Поскольку на неоднократные обращения общественников к городским властям им приходили отписки, в этот раз члены АПДКС и СРОО «Объединение владельцев маломерных судов рыбаков-любителей Балаклавы» публично зачитали и подписали обращение к Президенту с просьбой о содействии в решении проблемы, затрагивающей права граждан, интересы малого бизнеса, а также нарушающие сложившиеся годами морские традиции Балаклавы.

Под обращением уже подписались 170 человек. Сбор подписей продлится до 9 июня. Подписные листы находятся на посту дежурного на причале 3Б, напротив кинотеатра «Родина».