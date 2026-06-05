Детей кормили бесплатно, но с нарушениями

В школах и детсадах Гагаринского района нашли грубые нарушения при организации питания.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя совместно со специалистами Россельхознадзора выявила серьезные нарушения в организации бесплатного горячего питания в 10 образовательных учреждениях.

Выяснилось, что компании и индивидуальные предприниматели, получившие подряды, работают с грубыми нарушениями законодательства. У них отсутствует необходимая ветеринарная сопроводительная документация на продукты, нет данных о производителях, дате выработки и сроках годности.

По итогам проверки прокуратура направила четыре официальных представления об устранении нарушений. Документы находятся на рассмотрении у ответственных организаций. Возбуждено семь дел об административных правонарушениях.