Батут работал без разрешений

После вмешательства прокуратуры прекращена деятельность аттракциона на набережной парка Победы, работавшего без разрешительных документов.

Прокуратура Гагаринского Севастополя района проверила обеспечение безопасности при эксплуатации спортивно-игровой инфраструктуры и аттракционов. Оказалось, что на территории набережной парка Победы установлен надувной детский батут, который эксплуатируется без необходимой разрешительной документации. Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований безопасности при работе аттракционов.

Индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений. По материалам проверки инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

Хозяин добровольно закрыл аттракцион и занялся оформлением документов и разрешений.