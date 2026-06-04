В Севастополе 4 июня не будет свободной продажи топлива на сети заправок «ТЭС», сообщил губернатор Михаил Развожаев. Заправляют только по талонам.

«Уважаемые севастопольцы! Ночь выдалась, как вы сами видите, непростой. Как только ситуация изменится — обязательно проинформирую», — пообещал в соцсетях градоначальник.

В течение ночи силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массовую атаку ВСУ на Севастополь: сбито 52 БПЛА. По информации Спасательной службы, зафиксированы повреждения трех частных домов. Люди не пострадали.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.

Пока же продажа бензина ограничена 20 литрами на машину в сутки при наличии топлива на АЗС. Коммунальные и экстренные службы заправляются по талонам и топливным картам без ограничений. Запас топлива на эти цели есть.