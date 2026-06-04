Задержали бензинового спекулянта

Мужчина привез в Севастополь топливо с материка и продавал по 300 рублей за литр.

В ходе мониторинга интернета и торговых онлайн-площадок сотрудниками полиции выявлен факт незаконной торговли бензином марки АИ-95. Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Севастополю установлен и задержан 36-летний приезжий из Донецка, разместивший на торговой онлайн-площадке объявление о продаже бензина стоимостью 300 рублей за литр.

Мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России.

В действиях задержанного усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Полиция Севастополя напоминает, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для самого продавца, который может быть привлечен к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.