В Евпатории начали строить новую набережную

Набережная курорта «Золотые пески России» станет знаковым объектом туристической инфраструктуры и точкой притяжения для всех, кто отдыхает на западном побережье Крыма, сообщила пресс-служба Минстроя России.

В рамках первого этапа строительства проложат инженерные коммуникации, после чего перейдут к комплексному благоустройству и озеленению территории.

Под контролем специалистов подведомственного Минстрою России ФАУ «РосКапСтрой» подрядная организация ведет армирование и изготовление деталей подпорной стены, а также выполняет разметку траншей для последующей прокладки сетей водоснабжения, водоотведения, систем наружного освещения, а также линий связи.

Для удобства отдыхающих на набережной будут обустроены парковочные карманы, пешеходные дорожки, тротуары и газоны с системой автоматического полива, установлены современные детские площадки, качели и малые архитектурные формв.

«Создание современной набережной в Евпатории — это не просто благоустройство территории, а системный шаг в развитии туристической инфраструктуры западного побережья Крыма. Проект реализуется под контролем Минстроя России с учетом всех требований качества и безопасности. Этот проект станет важным вкладом в повышение качества городской среды Евпатории и создаст дополнительные возможности для комфортного отдыха как для жителей города, так и гостей полуострова»,— объяснил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.

«Золотые пески России» станет первым морским курортом в России площадью более 200 гектаров. На прибрежной территории между городами Евпатория и Саки будет создано современнейшее пространство для отдыха и оздоровления. Оно включает отели классификации от трех до пяти звезд и семейный курорт «Крымская Ривьера».

Это часть федерального проекта «Пять море и озеро Байкал», в рамках которого должны быть созданы кругогодичные курорты на побережьях Японского, Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского морей, а также озера Байкал.

Для реализации проекта потребуется перенести действующую двухполосную автомобильную дорогу, которая сейчас проходит в 100 метрах от моря. Новую трассу проложат за железнодорожной линией, что освободит место для строительства отелей и 20-километровой набережной. Планируется также создание крупной транспортной развязки близ Евпатории, чтобы избежать пробок на въезде в город. Кроме того, береговая линия будет укреплена, а для маломерных судов построят стоянку.

Первая очередь мегакурорта должна быть сдана к 2029 году.