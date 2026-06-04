В Балаклавском и Нахимовском муниципалитетах будут новые руководители

В предварительном голосовании выбирали партийных кандидатов в депутаты советов восьми муниципальных округов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского, Терновского и города Инкермана. Гагаринский и Ленинский муниципальные округа в выборах этого года не участвуют, поскольку депутатский корпус обновили в прошлом году.

В шести муниципальных округах, расположенных в сельской зоне, все нынешние главы муниципалитетов попали в проходной партийный список. Скорее всего они сохранят свои должности. Интрига возникла лишь вокруг Нахимовского и Балаклавского муниципалитетов. В списках победителей предварительного голосования не оказалось действующих глав этих районов — Михаила Лазарева и Евгения Бабошкина соответственно.

Е.Бабошкин на праймериз и не заявлялся. Зато два его зама — Юлия Липовка и Людмила Борденюк получили нужное количество голосов для участия в выборах.

М.Лазарев оказался только на шестом — непроходном месте в итоговом списке, а бессменный депутат этого местного совета Максим Мандрицкий — на седьмом. Зато с большим отрывом от всех претендентов лидирует депутат Николай Помогалов.