Шпионил за военнослужащими и членами их семей
Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя (1963 г.р.), подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа.
Решением суда мужчина заключен под стражу.
Установлено, что злоумышленник был привлечен к сотрудничеству Службой безопасности Украины и передал украинским кураторам сведения о российских военнослужащих, а также планировал осуществить визуальное наблюдение за транспортными средствами членов их семей.
Мужчину задержали на задании сотрудники ФСБ России. Он подтвердил факт своей вербовки через мессенджер WhatsApp и дальнейшее сотрудничество с украинской спецслужбой, а также рассказал об используемых каналах связи и выполненных заданиях по сбору и передаче личных данных российских военнослужащих.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.
ФСБ России вновь обращает внимание, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете потенциальных исполнителей противоправных деяний с целью нанесения ущерба безопасности нашей стране, и напоминает о том, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.