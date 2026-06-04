Покусала полицейского

Прокуратура Нахимовского района Севастополя утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в апреле 2026 года пьяная женщина на ул.Горпищенко оказала сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сопровождавшим ее в отдел полиции. Одного из стражей порядка она укусила за кисть правой руки, причинив физическую боль и телесные повреждения.

Следствие по уголовному делу проводил СО по Нахимовскому району города Севастополя ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.