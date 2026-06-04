Победителями предварительного голосования ЕР стали 480 участников СВО

На Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России» были подведены итоги предварительного голосования, куда поступило более 22 тыс. заявлений, а свои голоса за кандидатов отдали более 10 млн человек. Предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования на постоянной основе проводит партия «Единая Россия». Таким образом, позволяя гражданам самим определять будущее и избирать людей, которым они его доверят.

«ЕР руководствуется принципом — всё решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, ее готовность работать в интересах миллионов людей», — заявил Председатель партии Дмитрий Медведев.

По его данным, уровень конкуренции был высоким: в среднем почти 12 человек претендовали на одно место в Госдуме, по семь человек — на одно место в региональные парламенты.

От участников СВО поступило 1300 заявок, 480 из них одержали победу. Партия уже несколько лет поддерживает бойцов. Для кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Тем временем продолжается сбор инициатив в Новую Народную программу, на данный момент поступило уже более 1,5 млн предложений. На предстоящие годы определена работа по ключевым направлениям: демографический вызов, новые профессии и дефицит кадров, неравенство в развитии российских регионов, экономическое давление и развитие. Люди стремятся участвовать в партийной работе, а авторитет и влияние «Единой России» помогут им реализовать серьезные проекты и планы.