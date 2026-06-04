На станцию «Джанкой» поезда не заходят

С 4 июня и в последующие даты поезда «Таврия» будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию «Джанкой» и не останавливаясь на станции «Урожайная».

Как сообщила пресс-служба перевозчика поездов «Таврия» — «Гранд Сервис Экспресс», такое решение принято владельцем инфраструктуры.

Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет №008/007 «Севастополь – Санкт-Петербург» отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10.

Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются с материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя им предлагают самостоятельно добираться на автобусе.

Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд в Симферополе, Евпатории и Владиславовке.

Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии.

Если вам нужна информация по ситуации, звоните по телефону «горячей линии»: 8-800-775-54-53.