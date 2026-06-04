ГИБДД призывает остановить хаос у заправок

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что стоять в очереди за топливом нужно, соблюдая Правила дорожного движения.

Водители штурмуют АЗС: машины бросают где попало. На подъездах к автозаправочным станциям фиксируется значительное количество транспортных средств, что приводит к возникновению аварийно-опасных ситуаций и пробок.

Управление Госавтоинспекции Севастополя призывает автолюбителей воздержаться от создания стихийных очередей транспорта на проезжей части.

Водителям напомнили, что по ПДД остановка транспортных средств категорически запрещена:

— в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

— на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

— на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги;

— на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части;

— ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметками 1.17.1 и 1.17.2;

— в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств;

— на островках направляющих и островках безопасности.

За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрена административная ответственность по ст. 12.19 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей проявить сознательность и дисциплинированность, не рисковать своей безопасностью и благополучием других участников дорожного движения.

«Ожидание официальной информации и соблюдение Правил дорожного движения помогут сохранить порядок на дорогах и избежать административных штрафов», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.