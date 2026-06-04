Электричку в Крыму атаковал беспилотник

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с атакой ВСУ на пригородный поезд в Республике Крым, где погиб один и пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня, 4 июня 2026 года, в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, есть погибший и пострадавшие. Керченский транспортный прокурор координирует деятельность правоохранительных органов и экстренных оперативных служб на месте происшествия», — цитирует сообщение ТАСС.

Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру: 8 (919) 899-87-33.

Утром 4 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения. Позже он сообщил, что был нанесен удар по пригородному поезду, который следовал из Азовского в Керчь. Один человек погиб и трое пострадали.

Во вторник, 2 июня, железнодорожная станция Джанкой в Крыму была закрыта для посадки и высадки пассажиров из-за атаки украинских беспилотников. Поезд «Симферополь – Санкт-Петербург» был отменен, остальные составы задерживались в пути от одного до семи часов. Блогеры публиковали фотографии поврежденных вагонов и перрона.