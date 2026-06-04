Бензовозы снимать нельзя!

Фото- и видеосъемка бензовозов, публикация информации об их перемещениях запрещена в Республике Крым и рассматривается как содействие диверсионной деятельности.

«В Крыму запрещено снимать и выкладывать фото и видео бензовозов, а также публиковать информацию об их перемещениях. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», — сообщается в телеграм-канале правительства Республики Крым.

Отмечается, что такого рода сведения нельзя выкладывать в интернет, отправлять родным и друзьям, а также в закрытые чаты.

Возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 14 лет. Детям нужно объяснить, что нельзя снимать, выкладывать и отправлять «кружочки», фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники.

О ситуации с топливом

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней. Решения ищут на федеральном и региональном уровнях.

Продажа бензина ограничена 20 литрами на машину в сутки при наличии топлива на АЗС. В канистры топливо не отпускают. Коммунальные и экстренные службы заправляются по талонам и топливным картам без ограничений. Запас топлива на эти цели на полуострове есть.