Завозить саженцы в Крым станет легче

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об облегчении таможенных процедур для ввозящихся на территорию свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя саженцев плодовых растений и винограда.

Документ был инициирован правительством РФ, сообщает ТАСС.

Речь идет о посадочном материале плодовых, ягодных растений и винограда, а также о комплектующих для устройства шпалер для многолетних насаждений, ввозящихся в Крым и Севастополь и помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ).

СЭЗ на территории региона действует с 2015 года. Ее участники пользуются различными преференциями: в частности, иностранные товары, помещенные под процедуру СТЗ, размещаются и используются в пределах территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов. По истечении срока, определенного в соглашении, вся продукция должна быть либо вывезена из СЭЗ, либо утилизирована, либо за нее должны быть уплачены таможенные пошлины и налоги. Например, в отношении саженцев и шпалер, помещенных под СТЗ, таможенные органы раз в квартал или раз в полгода осуществляют проверку, фиксируя, что указанные саженцы и шпалеры находятся в рамках СЭЗ.

Новый закон предусматривает осуществление проверочных мероприятий на протяжении пяти лет с момента завоза саженцев и шпалер, после истечения срока и при наличии соответствующего подтверждения от органов власти расходования саженцев и инвентаря по назначению завезенная продукция признается полностью использованной и «списывается» без уплаты таможенных пошлин.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.