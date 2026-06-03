Отряды школы №25 завоевали два первых места на «Зарнице 2.0»

На городском этапе соревновалось 15 команд в четырех возрастных категориях: от младших школьников до студентов профессиональных образовательных организаций. Участники демонстрировали навыки в силовой и огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, оказании первой помощи, знании истории Отечества, управлении БПЛА, тактико-специальной подготовке и выживании в экстремальных условиях.

В младшей категории победил отряд «Экипаж-48» школы №48, в средней категории первое место у отряда «Нахимовец 25» школы №25. Отряд этой школы победил и в старшей категории. А в специальной — выиграл Севастопольский колледж сервиса и торговли.

Следующий — окружной этап игры «Зарница 2.0» пройдет в Волгограде в июле.

В Севастополе игра реализуется Движением Первых, Юнармией, Ассоциацией ветеранов СВО, департаментом образования и науки и управлением по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».