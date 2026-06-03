Определены охранные зоны памятника британским воинам на Дергачах

Севнаследие разработало документ об утверждении границ зоны охраны, требований к ограничениям использования земельных участков в границах зоны охраны объекта культурного наследия «Мемориал в память погибших в Крымской войне английских воинов» в районе хутора Дергачева.

Согласно закона, защитная зона от линии внешней стены памятника или общего контура ансамбля составляет от 100 до 300 метров во всех направлениях и полностью запрещает новое строительство, а также реконструкцию объектов капитального строительства, связанную с изменением их параметров. При этом следует отметить, что региональные власти получили право отступать от указанных расстояний защитных зон на основании заключения историко-культурной экспертизы.

Охранные зоны этого ОКН определялись в соответствии с проектом, который разработал бывший глава Севнаследия, а ныне индивидуальный предприниматель Михаил Рязанцев. На данный момент проект постановления проходит оценку регулирующего воздействия.