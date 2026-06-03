Молочная продукция на рынке проходит утренний контроль

В Севастополе 13 розничных рынков и пять ярмарочных площадок. На ярмарке «Центральная», который все по привычке называют «рынок «Чайка», организовано 750 рабочих мест. Контроль качества реализуемой продукции — и продовольственной, и промышленной — находится на постоянном контроле в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.

— Мы еженедельно проводим проверку наличия у продавцов санитарных книжек, а также ветеринарные заключения на реализуемую продукцию, — рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Ксения Казанджиева.

По ее словам с наступлением летнего сезона контроль за соблюдением ветеринарных и санитарных требований будет усилен. Особенно это касается молочной и мясной продукции, а также наличия в торговом павильоне работающего холодильного оборудования.

— Утром перед началом торговли молочная продукция поступает в лабораторию. В первую очередь мы изучаем ветеринарно-сопроводительные документы, в которых указаны обязательные результаты исследований продукции на микробиологию, радиологию и антибиотики. Такие анализы проводятся один раз в полгода. Раз в месяц берется кольцевая проба на бруцеллез и соматические клетки для исключения клинического мастита у животных. Все эти документы должны быть в порядке. После этого уже на месте проводится ветеринарная экспертиза продукции, — объясняет ведущий ветеринарный врач в лаборатории на ярмарке «Центральная» Светлана Штукатурова.

В процессе ветэкспертизы исследуются молоко, творог, сметана, домашний сыр, масло, кефир, ряженка. Непосредственно в лаборатории специалисты изучают цвет, вкус, запах, плотность, кислотность, жирность продукции.

По словам ведущего ветеринарного врача, покупка продукции на городских рынках всегда обеспечивает гарантию качества. При этом совершать покупки скоропортящихся продуктов в местах несанкционированной торговли, по мнению специалиста, может нанести серьезный вред здоровью. Меньшее, что может произойти — это отравление, в худшем случае — заражение инфекционными заболеваниями.