Лучше, чем в Альпах

О маршрутах виа феррата в Севастополе сегодня знают далеко за пределами города. Любители горного туризма приезжают сюда со всей России, чтобы испытать себя.

Фактически виа феррата — это многоуровневая горизонтальная и вертикальная тропа с металлическими скобами, закрепленными в скале и страховочным тросом.

Идея создать в Севастополе такую тропу на массивах Ильяс-Кая, Батилимана и Орта-Кая принадлежит мастеру спорта по альпинизму, покорителю Эвереста, К-2, Аннапурны и еще четырех восьмитысячников, члену правления Федерации альпинизма России Юрию Круглову.

«Севастопольская газета» узнала у заслуженного альпиниста, как и для чего он задумал и реализовал идею этой горной «железной дороги».

Все началось с фестиваля

Идея создать полноценную виа феррату появилась в 2018 году во время подготовки к фестивалю «Большая севастопольская тропа». В рамках обсуждения способов разнообразить программу фестиваля Ю.Круглов предложил проложить принципиально новый альпинистский маршрут, предназначенный для людей без специальной подготовки, — такой, который можно было бы использовать и после мероприятия.

К тому времени в Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя уже имелся подтвержденный опыт создания двух отрезков виа ферраты на Большой севастопольской тропе: спуск с вершины Ильяс-Кая на север и подъем на среднюю полку в районе родника перевала Инжир. Оба отрезка, проложенные в 2016-2017 годах, стали пробными.

— Первый участок, за который я взялся тогда, сейчас на схеме Ильяс-Кая обозначается буквами «А», «Б», «В». Он был готов к октябрю 2018 года, то есть к началу фестиваля, и имел протяженность около километра, — рассказывает Ю.Круглов.

Идея оказалась успешной — удалось создать привлекательный объект для тех, кто прежде в Крым не ездил. Это было принципиально. Многие альпинисты направлялись на виа ферраты в Альпы, теперь же они начали ездить в Крым!

Горные железные дороги

Виа феррата — это участок скалы, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании.

Основоположницей виа феррат (в переводе, «железная дорога») считается Австрия, а наибольший импульс к их созданию произошел во время Первой мировой войны. Тогда речь шла о перемещении итальянских войск в труднопроходимых Доломитовых Альпах: солдаты, ведя боевые действия, должны были безопасно и быстро подниматься и спускаться в горах.

Уже после войны созданные тропы начали использовать туристы. Постепенно к таким маршрутам сформировались особые требования.

Лучше, чем в Альпах

Эти требования складывались десятилетиями. Для создания новой виа ферраты на Ильяс-Кая Ю.Круглов использовал им же переведенные рекомендации немецкого альпинистского клуба 2012 года по оборудованию виа феррат, а также принятый в 2017 году в Европе стандарт минимальных требований к оборудованию виа феррат. Эти требования фактически и вошли в техзадание по Ильяс-Кая.

— По уровню реализации наша виа феррата получилась лучше, чем любая другая в Альпах, поскольку она сделана позднее и с учетом самых современных требований, написанных кровью по результатам разборов несчастных случаев. Например, регламентируется размер технологических разрывов между участками троса для защиты туристов от поражения молнией. Эта скальная инфраструктура сохранится еще много десятков лет, — продолжил Ю.Круглов.

В 2019 году было решено продолжить работу. Зимой того же года сделали участок «Г», «Д» и «Е», а в мае, после возвращения Ю.Круглова с Эвереста, работы продолжились обустройством самого сложного участка «Д» – «Ж».

Новые маршруты были готовы к очередному фестивалю «Большая севастопольская тропа», что существенно способствовало популяризации новой виа ферраты. Ее протяженность превысила четыре километра, а уровень сложности оказался выше ожиданий большинства туристов.

Как раз в это время многие российские туроператоры стали перенаправлять своих туристов с альпийских маршрутов на Севастополь...

Не навредили

По мнению Ю.Круглова, главный принцип устройства виа феррат — не навреди! Поскольку речь идет о любительской версии альпинизма, важно, чтобы это не стало помехой спортивным альпинистам, которые не должны потерять свои традиционные маршруты.

— В нашем случае ничего подобного не случилось, нам удалось избежать районов, которые ранее использовались альпинистами, согласовать проекты маршрутов со всеми заинтересованными сторонами, включая Севприроднадзор, Спасательную службу, Федерацию альпинизма и скалолазания, — продолжил Ю.Круглов.

Пять километров экстрима

В рамках всё того же проекта «Большая севастопольская тропа» в 2021 году по проекту Ю.Круглова была сделана новая виа феррата «Батилиман – Ласпинский перевал». Заказчиком выступил Севастопольский Центр развития туризма. Кроме того, были разработаны маршруты на скале Орта-Кая, а для скалолазов добавили около десятка оборудованных маршрутов. Плюс была сделана учебная виа феррата со всеми элементами, которые есть на более серьезных виа ферратах, включая 30-метровую тросовую переправу.

В итоге, в концу 2021 года протяженность всех маршрутов виа феррат в Севастополе составила уже около пяти километров.

— Такого количества нет ни в одном регионе России, включая Алтай и Кабардино-Балкарию, — гордо отметил наш собеседник. — Добавьте к тому, что в остальных регионах непременным атрибутом виа феррат является платное посещение. В Севастополе все маршруты полностью доступны. Любой человек, считающий себя подготовленным, может пройти этот маршрут бесплатно. Если такой уверенности нет, турист вправе обратиться к услугам аттестованных инструкторов-проводников, сейчас все они легализованы и приведены в регулируемое состояние.

Точка притяжения

За короткое время виа феррата на скалах Севастополя стала популярной туристической достопримечательностью. В отличие от однодневного посещения музеев, прохождение альпинистских маршрутов требует больше времени — это способствует развитию местной экономики и пополнению городской казны.

Важно, что вокруг виа ферраты возникла целая экосистема из предпринимателей, самозанятых, туроператоров, а это означает десятки новых рабочих мест.

Будут развивать

— Я совершенно уверен, что проект продолжит развиваться, — считает Ю.Круглов.

Сегодня часть приоритетного проекта Севастополя «Большая севастопольская тропа» передана от Центра развития туризма Севприроднадзору. Там сейчас сконцентрировались на ремонте и восстановлении навигационных знаков пешеходной ее части маршрутов. А виа феррата по-прежнему остается под управлением Центра развития туризма.

На днях закончился ремонт маршрута виа ферраты «З» – «Е», который также был сделан осенью 2019 года.

— Три месяца назад там случился большой обвал, обвалился огромный кусок скалы, снес большой участок леса и повредил участок маршрута «З» – «Е».

Сейчас это участок отремонтирован, сообщил Ю.Круглов.

Есть идеи!

По его мнению, развивать виа феррату должны те, кто имеет непосредственное отношение к альпинизму, кто понимает, как использовать полочки, углы, нависания так, чтобы было логично и интересно.

— Просто прочертить линию на скале и вбить анкера можно, но это будет не логично, неинтересно и небезопасно. Так что работу мы продолжим всей совокупностью заинтересованных сторон. Мне интересна эта тема, как практическая точка приложения своего опыта, для пользы севастопольцев и альпинистов всей страны, — подытожил Ю.Круглов.