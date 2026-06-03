Логистика — тема №1

О визите вице-премьера сообщил 3 июня губернатор Михаил Развожаев.

«Детально обсудили вопросы, связанные с логистикой — это сейчас тема №1. Из-за логистических трудностей возникают перебои с поставкой топлива, меняется график поставки строительных материалов и, как следствие, корректируются сроки работ. Наметили целый ряд мер, что нужно сделать на региональном и федеральном уровне для того, чтобы эти проблемы решить. Марат Шакирзянович заверил, что представит доклад Председателю Правительства России, при необходимости — Президенту», — написал в соцсетях М.Развожаев.

На совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития: задачи и ограничения, которые приходится преодолевать. По словам губернатора, М.Хуснуллин очень хорошо знает Севастополь и Крымский полуостров.

«Проговорили, какие меры нужно предпринять, чтобы не допускать снижения темпов строительства социальных и коммунальных объектов. Как и прежде, будем решать вопросы совместно, потому что наша общая цель — вовремя реализовать все задачи, поставленные госпрограммой СЭР», — продолжил М.Развожаев.