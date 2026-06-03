Дипломы печатали в подпольной типографии

Незаконную типографию по выпуску поддельных аттестатов и дипломов российских и украинских вузов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Их выпускали на дому два жителя Симферополя.

Стоимость фальшивого диплома о высшем образовании составляла порядка 20-30 тысяч рублей.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю выявлена незаконная типография по изготовлению фальшивых документов об окончании образовательных учреждений. Установлено, что двое жителей Симферополя организовали на дому производство поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты более 20 поддельных печатей вузов: Харьковского госуниверситета, Харьковского автотранспортного университета, Национального фармацевтического университета, Луганского государственного университета им.Владимира Даля, Таврического института предпринимательства и права и др., а также бланки дипломов о высшем образовании.

Подельники дали признательные показания.

В настоящее время проводится комплекс дополнительных мероприятий, направленных на сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление жителей региона, приобретших заведомо подложные документы.