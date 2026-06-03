Автобус «Москва – Симферополь» был атакован беспилотником

Семеро пассажиров погибли, еще 11 ранены при атаке украинского БПЛА на междугородный рейсовый автобус в ДНР.

Как сообщил глава региона Денис Пушилин, атака была совершена ранним утром в центре Енакиева, когда автобус двигался по пустым улицам.

Салон и кабина водителя полностью выгорели в результате удара ВСУ, передает корреспондент ТАСС. Вокруг разбросаны части беспилотника, его тип предстоит определить специалистам.

10 пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт). Устанавливаются детали совершенного преступления и конкретные лица, причастные к произошедшему.

Власти Республики Крым выясняют, есть ли жители региона среди погибших и пострадавших, сообщил журналистам советник главы Республики Крым Олег Крючков.