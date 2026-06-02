Закрыта станция Джанкой

Железнодорожная станция Джанкой в Крыму закрыта 2 июня для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют в обход станции, один поезд отменен, четыре задерживаются в пути от одного до семи часов, сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд сервис экспресс».

По техническим причинам поезд № 078 «Симферополь – Санкт-Петербург», отправлением 1 июня, отменяется на участке Джанкой – Санкт-Петербург. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд № 174 «Евпатория – Москва».

«Внимание! Сегодня, во вторник, 2 июня, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд», — цитирует сообщение перевозчика ТАСС.

Сотрудники перевозчика оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают смс-сообщения с подробной информацией о ситуации.

По данным на 08:00 мск, с опозданием следуют поезда «Таврия». В Крым — поезд № 007 «Санкт-Петербург – Севастополь», отправлением 31 мая, задерживается на 1 час, из Крыма — поезд № 174 «Евпатория – Москва», отправлением 1 июня, опаздывает на 7 часов, поезд № 092 «Севастополь – Москва», отправлением 1 июня, — на 1 час.

Поезд № 194 «Севастополь – Челябинск», отправлением 2 июня, следует с опозданием на 3,5 часа.

Информацию по ситуации с поездами можно уточнить по телефону горячей линии Гранд Сервис Экспресс: 8 800 775-54-53.